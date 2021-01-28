Манчестер Юнайтед 27 января на своем поле принимал Шеффилд Юнайтед в рамках 20 тура чемпионата АПЛ. "Красные дьяволы" неожиданно потерпели поражение от аутсайдера сезона.

Источник: 24 канал

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 1:2

Голы: Магвайр, 64-Брайан, 23, Берк, 74

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Все отдавали победу в этой встрече хозяевам. МЮ первым во встрече создал угрозу. Рашфорд откликнулся на передачу в штрафной соперника, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

Шарп имел достаточно времени и пространства в штрафной, получив остроумную передачу, но с его ударом прекрасно справился де Хеа.

В середине первого тайма гости неожиданно для всех открыли счет. Брайан сыграл лучше всего на втором этаже, головой отправив мяч в сетку ворот "красных дьяволов" – 0:1. Вот такое неожиданное начало было для МЮ.

Магвайр все-таки забил гол, но арбитр усмотрел нарушение правил в атаке. До перерыва команде Сульшера так и не удалось сравнять счет. Футболисты ушли на перерыв при неожиданном счете на табло – 0:1 в пользу скромных гостей.

После отдыха прекрасную возможность имели хозяева. После передачи Гринвуд оказался в хорошей позиции в штрафной, но направил мяч мимо стойки.

На 64-й минуте МЮ ответил сопернику той же монетой. Магвайр лучше всех сыграл в штрафной Шеффилда, отправив головой мяч прямо в сетку ворот – 1:1. На этот раз гол защитника арбитр встречи засчитал.

Через 10 минут гости вышли вперед. Берк подхватил мяч в штрафной, оказался в удобной позиции и нанес удар, с которым голкипер де Хеа не справился из-за рикошета от собственного игрока – 1:2.

Последний шанс для МЮ, чтобы сравнять счет, имел Теллес, но его мощный удар с дальней дистанции потянул голкипер. Матч завершился со счетом – 1:2 в пользу Шеффилда.

После поражения МЮ не смог опередить МанСити и стать лидером АПЛ. В активе "красных дьяволов" 40 пунктов и второе место. Шеффилд продолжает находиться на дне таблицы – последняя строчка и 8 очков.

​Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед видеообзор