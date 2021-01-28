Манчестер Юнайтед 27 січня на власному полі приймав Шеффілд Юнайтед у рамках 20 туру чемпіонату АПЛ. "Червоні дияволи" несподівано зазнали поразки від аутсайдера сезону.

Джерело: 24 канал

Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед 1:2

Голи: Магвайр, 64 – Браян, 23, Берк, 74

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Всі віддавали перемогу у цій зустрічі господарям. МЮ першим у зустрічі створив загрозу. Рашфорд відгукнувся на передачу у штрафному суперника, але м'яч після його удару пролетів повз ворота.

Шарп мав вдосталь часу та простору в штрафному майданчику, отримавши дотепну передачу, але з його ударом чудово впорався де Хеа.

У середині першого тайму гості несподівано для всіх відкрили рахунок. Браян зіграв найкраще на другому поверсі, головою відправивши м'яч у сітку воріт "червоних дияволів" – 0:1. Ось такий несподіваний початок був для МЮ.

Магвайр все-таки забив гол, але арбітр угледів порушення правил у атаці. До перерви команді Сульшера так і не вдалось зрівняти рахунок. Футболісти пішли на перерву за неочікуваного рахунку на табло – 0:1 на користь скромних гостей.

Після відпочинку чудову нагоду мали господарі. Після передачі Грінвуд опинився в хорошій позиції у штрафному майданчику, але спрямував м'яч повз стійку.

На 64-й хвилині МЮ відповів супернику тією ж монетою. Магвайр найкраще зіграв у штрафному Шеффілда, відправивши головою м'яч прямо у сітку воріт – 1:1. Цього разу гол захисника арбітр зустрічі зарахував.

Через 10 хвилин гості вийшли вперед. Берк підхопив м'яч у штрафному майданчику, опинився в зручній позиції та завдав удару, з яким голкіпер де Хеа не впорався через рикошет від власного гравця – 1:2.

Останню нагоду для МЮ, щоб зрівняти рахунок, мав Теллес, але його потужний удар з дальньої дистанції потягнув голкіпер. Матч завершився з рахунком – 1:2 на користь Шеффілда.

Після поразки МЮ не зміг випередити МанСіті та стати лідером АПЛ. У активі "червоних дияволів" 40 пунктів та друге місце. Шеффілд продовжує перебувати на дні таблиці – остання сходинка та 8 очок.

​Манчестер Юнайтед – Шеффілд Юнайтед відеоогляд