Зинченко научит: звездный новичок Арсенала опозорился во время челленджа в США - курьезное видео

Кай Хаверц стал первым за пять лет игроком, не прошедшим конкурс по пробитию взлета. Немец не сумел реализовать ни одну попытку.

Этим летом Арсенал проводит активную трансферную кампанию, пишет 24 канал. Команда Микеля Артеты потратила более 200 миллионов евро на троих новичков.

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Речь о Кае Хаверце, Юрьене Тимбере и Деклане Райсе. Тем временем "канониры" отправили на предсезонный сбор в США, где сыграют ряд матчей.

Первый из них пройдет 20 июля против звезд МЦС. В рамках разогрева игроки Арсенала провели интересный челлендж, в рамках которого новичку Каю Хаверцу предстояло забить 14 раз взлета после подач от Жоржиньо и Тимбера.

Впрочем, немец, на которого клуб потратил 70 миллионов евро, умудрился опозориться. Ни один из его 14-ти ударов взлета так и не стал точным.

Видео фэйла от Хаверца:

Таким образом, Кай стал первым игроком, не забившим ни мяча в этом челлендже, который проходит с 2018 года. Помимо матча против звезд МЛС, Арсенал также сыграет в США против Манчестер Юнайтед (23 июля) и Барселоны (27 июля).

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В прошлом сезоне команда Зинченко чуть не стала чемпионом, но в итоге заняла второе место. Новый турнир АПЛ Арсенал начнет 12 августа матчем в течение Ноттингем Форест.