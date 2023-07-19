Этим летом Арсенал проводит активную трансферную кампанию, пишет 24 канал. Команда Микеля Артеты потратила более 200 миллионов евро на троих новичков.

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Речь о Кае Хаверце, Юрьене Тимбере и Деклане Райсе. Тем временем "канониры" отправили на предсезонный сбор в США, где сыграют ряд матчей.

Первый из них пройдет 20 июля против звезд МЦС. В рамках разогрева игроки Арсенала провели интересный челлендж, в рамках которого новичку Каю Хаверцу предстояло забить 14 раз взлета после подач от Жоржиньо и Тимбера.

Впрочем, немец, на которого клуб потратил 70 миллионов евро, умудрился опозориться. Ни один из его 14-ти ударов взлета так и не стал точным.

Видео фэйла от Хаверца:

Таким образом, Кай стал первым игроком, не забившим ни мяча в этом челлендже, который проходит с 2018 года. Помимо матча против звезд МЛС, Арсенал также сыграет в США против Манчестер Юнайтед (23 июля) и Барселоны (27 июля).

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В прошлом сезоне команда Зинченко чуть не стала чемпионом, но в итоге заняла второе место. Новый турнир АПЛ Арсенал начнет 12 августа матчем в течение Ноттингем Форест.