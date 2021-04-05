Волгарь принимала 3 апреля Аланию в рамках 34 тура во втором дивизионе России. Голкипер гостей пропустил курьезный гол с центра поля.

Гол с центра поля

В течение всего матча футболисты никак не могли размочить нули на табло. Первый гол во встрече пришлось ждать аж 89 минут.

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Полузащитник Волгари Александр Болонин сыграл на перехвате во время атаки Алании. Игрок пробежал с мячом почти к центру поля, увидел, что голкипер гостей вышел далеко из ворот и неожиданно решил нанести удар.

Удар получился настолько точным, что мяч таки залетел в сетку ворот. Вратарь Ростислав Солдатенко пытался руками отбить мяч, но дотянуться не удалось. Такой гол еще долго будет сниться вратарю гостей в кошмарных снах.

В итоге – 1:0 минимальная победа Волгари. После встречи Волгарь идет 11-й с 50 очками. Алания с 60 пунктами находится значительно выше – 5 место.

Волгарь – Алания видеообзор (курьезный гол с 1:20)