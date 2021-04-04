Лацио в рамках 29 тура Серии А принимал Специю. Гости уступили, но забили невероятный гол, который будет претендовать на лучший результативный выстрел года в Италии.

Гол-красавец в Серии А

Футболисты устроили засуху в первом тайме. Вторая часть игры была щедрой на голы. Первыми во встрече открыли счет хозяева поля благодаря результативному удару Лаццари.

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Ответ футболистов был очень эффектным. На 73-й минуте Гьяси отдал верховую передачу на Верде, тот находясь спиной к воротам "Орлов" пробил в падении ножницами через себя. Мяч влетел прямо в девятку владений Рейны, у которого просто не было шансов, чтобы спасти команду от пропущенного гола.

Для Верде этот голевой выстрел стал шестым в 17 матчах во всех турнирах этого сезона.

Это выстрел Верде стал настоящим украшением встречи. Однако его гол не помог Специи удержать ничью. На 88-й минуте с пенальти отличился Кайседо и вырвал победу для Лацио – 2:1.

Интересно, что хозяева доигрывали этот поединок в меньшинстве. В компенсированные арбитром минуты до матча Лаццари и Корреа получили удаление, но это не повлияло на счет встречи.

Лацио – Специя видеообзор матча (гол Верде с 1:50)