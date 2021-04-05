Курйоз у Росії: голкіпер пропустив ганебний гол із центра поля – відео
Волгарь приймала 3 квітня Аланію у рамках 34 туру у другому дивізіоні Росії. Голкіпер гостей пропустив курйозний гол з центра поля.
Джерело:24 канал
Гол із центра поля
Протягом усього матчу футболісти ніяк не могли розмочити нулі на табло. Першого голу у зустрічі довелось чекати аж 89 хвилин.
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Півзахисник Волгарі Олександр Болонін зіграв на перехопленні під час атаки Аланії. Гравець пробіг з м'ячем майже до центра поля, побачив, що голкіпер гостей вийшов далеко з воріт та несподівано вирішив завдати удару.
Удар вийшов настільки точним, що м'яч таки залетів у сітку воріт. Воротар Ростислав Солдатенко намагався руками відбити м'яч, але дотягнутись не вдалось. Такий гол ще довго буде снитись воротарю гостей у жахливих снах.
- У підсумку – 1:0 мінімальна перемога Волгарі. Після зустрічі Волгарь йде 11-ю з 50 очками. Аланія з 60 пунктами перебуває значно вище – 5 місце.
Волгарь – Аланія відеоогляд (курйозний гол з 1:20)
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