Во время матча шотландского дивизиона между "Инвернессом Каледониан Тисл" и "Эйр Юнайтед" произошел курьез, который заставил комментатора понервничать, а болельщиков повеселиться.

По информации DailyMail, хозяева решили отказаться от оператора на своих поединках, поэтому его роль выполнял искусственный интеллект.

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Камера постоянно путала мяч с лысой головой бокового арбитра и фокусировала свое внимание на его перемещениях.

Комментатору, ответственному за игру, пришлось извиняться, потому что камера продолжала воспринимать лысую голову на боковой линии за мяч. Все попытки переориентировать робота закончились неудачей.