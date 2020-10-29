Курьез дня: в Шотландии болельщики не смогли посмотреть матч из-за лысой головы арбитра
Во время матча шотландского дивизиона между "Инвернессом Каледониан Тисл" и "Эйр Юнайтед" произошел курьез, который заставил комментатора понервничать, а болельщиков повеселиться.
По информации DailyMail, хозяева решили отказаться от оператора на своих поединках, поэтому его роль выполнял искусственный интеллект.
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Камера постоянно путала мяч с лысой головой бокового арбитра и фокусировала свое внимание на его перемещениях.
Комментатору, ответственному за игру, пришлось извиняться, потому что камера продолжала воспринимать лысую голову на боковой линии за мяч. Все попытки переориентировать робота закончились неудачей.
- Поединок, который прошел мимо телезрителей, закончился вничью 1:1. Для "Инвернесса" это очко стало первым в нынешнем сезоне после двух туров, а для гостей – четвертым.
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