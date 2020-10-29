Під час матчу шотландського дивізіону між "Інвернессом Каледоніан Тісл" і "Ейр Юнайтед" стався курйоз, який змусив коментатора понервувати, а уболівальників повеселитися.

За інформацією DailyMail, господарі вирішили відмовитися від оператора на своїх поєдинках, тому його роль виконував штучний інтелект.

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Камера постійно плутала м'яч з лисою головою бокового арбітра і фокусувала свою увагу на його переміщеннях.

Коментатору, відповідальному за гру, довелося вибачатися, тому що камера продовжувала сприймати лису голову на бічній лінії за м'яч. Всі спроби переорієнтувати робота закінчилися невдачею.