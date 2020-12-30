У вівторок, 29 грудня, Вест Бромвіч на власному полі приймав Лідс у рамках 16-го туру АПЛ. Гості безжально розгромили суперника, який примудрився забити курйозний автогол.

Матч розпочався за жахливим сценарієм для Вест Бромвіча. Гравець господарів Ромейн Сойєрс отримав передачу від партнера по команді. Під пресингом від опікуна вирішив розрядити ситуацію та віддати на голкіпера, але зробив це вкрай невдало, пише 24 канал.

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Кумедний автогол та розгром господарів

Він не підіймаючи голову перевів м'яч на воротаря, якого не було біля лінії власних володінь. Джонстон дещо змістився вбік воріт, щоб допомогти опорнику, але інакше думав Сойєрс. М'яч після його передачі з розвороту полетів прямо у сітку воріт. Цей курйозний автогол відкрив рахунок зустрічі – 1:0. Цей епізод ще довго буде снитись у жахливих снах футболіста.

Далі для вболівальників господарів чекав справжній жах – 4 голи влетіли у ворота їх улюбленої команди. Результативними ударами відзначились Аліоскі, Харрісон, Родріго та Рафінья.

У підсумку – 0:5. Після цього фіаско Вест Бромвіч продовжує перебувати на дні таблиці – 12 місце. За 16 матчів вони заробили лише 8 очок. У Лідса ситуація дещо краща – 11 сходинка та 23 пункти.

Вест-Бромвіч – Лідс відеоогляд (автогол з 0:18)