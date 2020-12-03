В Беларуси разгорается скандал по поводу письма, в котором спортсмены открыто поддержали действующий в стране политический режим и президента Александра Лукашенко.

Футболист Юрий Столешников оказался в списке спортсменов, поддержали Лукашенко. Об этом пишет "Чемпионат".

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Казалось бы, ничего удивительного, но Столешников является вымышленным персонажем, его сыграл известный актер Данила Козловский в фильме "Тренер". В списках фигурирует та же дата рождения, что и у Козловского.



Данила Козловский в фильме "Тренер" / Фото: afisha.ru

Что известно о списке спортсменов, поддержали Лукашенко

На сайте Athletes.by появились фамилии спортсменов, которые подписались под режимом Лукашенко. Среди представителей футбола письмо подписали: председатель АБФФ Владимир Базанов; первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик; главный тренер Академии футбола АБФФ Владимир Корытько и другие.

В списке более 150 фамилий, которые представляют футбол. Отметим, что список дополняется. Ранее сообщалось о том, что письмо подписали более 2,5 тысячи человек.

Также сразу несколько белорусских спортсменов, которые якобы подписались в поддержку Лукашенко, признались, что не ставили свои подписи под обращением. А глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация следит за тем, чтобы права белорусских спортсменов не нарушались из-за их политических взглядов.