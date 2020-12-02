Белорусский футболист Евгений Елезаренко удивился своей фамилии в письме в поддержку Александра Лукашенко.

Елизаренко отреагировал на информацию о своей причастности к письму, в котором спортсмены открыто поддержали действующий в стране политический режим и президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Tribuna.com.

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"Просто обалдел, когда увидел свою фамилию среди людей, подписавших письмо спортсменов за стабильность. Я ничего не подписывал! Даже не видел никаких бумаг! Совсем неприятно. Вроде бы у нас свободная страна, а такое происходит. Просто кто-то вписал мою фамилию в список, а сейчас мне звонит половина страны и спрашивает: "Почему ты так сделал?" Приходится объяснять, что я ничего не подписывал", – сказал Елизаренко.

Что за список

На сайте Athletes.by появились фамилии спортсменов, которые подписались под режимом Лукашенко. Среди представителей футбола письмо подписали: председатель АБФФ Владимир Базанов; первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик, главный тренер Академии футбола АБФФ Владимир Корытько и другие.

В списке более 150 фамилий, представляющих футбол. Отметим, что список дополняется. Ранее сообщалось о том, что письмо подписали более 2,5 тысячи человек.