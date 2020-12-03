У Білорусі розгорається скандал з приводу листа, в якому спортсмени відкрито підтримали діючий в країні політичний режим і президента Олександра Лукашенка.

Футболіст Юрій Столєшніков виявився у списку спортсменів, які підтримали Лукашенка. Про це пише "Чемпіонат".

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Здавалося б, що нічого дивного, але Столєшніков є вигаданим персонажем, його зіграв відомий актор Данило Козловський у фільмі "Тренер". У списках фігурує та ж дата народження, що і у Козловського.



Данило Козловський у фільмі "Тренер" / Фото: afisha.ru

Що відомо про список спортсменів, які підтримали Лукашенка

На сайті Athletes.by з'явилися прізвища спортсменів, які підписалися під режимом Лукашенка. Серед представників футболу лист підписали: голова АБФФ Володимир Базанов; перший заступник голови АБФФ Юрій Вергейчик; головний тренер Академії футболу АБФФ Володимир Коритько і інші.

У списку більше 150 прізвищ, які представляють футбол. Зазначимо, що список доповнюється. Раніше повідомлялося про те, що лист підписали понад 2,5 тисячі осіб.

Також відразу кілька білоруських спортсменів, які нібито підписалися на підтримку Лукашенка, зізналися, що не ставили свої підписи під зверненням. А глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що організація стежить за тим, щоб права білоруських спортсменів не порушувалися через їх політичних поглядів.