Теннисистка заблаговременно отпраздновала победу

Инцидент произошел в первом круге турнира в Мельбурне, когда Циньвэнь встречалась с Александрой Саснович из Беларуси.

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В последнем сете спортсменки выясняли кто сильнее на тай-брейке. На турнирах серии Грэнд Слэм, кроме Ролан Гаррос, тай-брейк в решающей партии играется до 10 очков, а не до привычных семи.

Циньвэнь забыла о правилах и начала праздновать победу после того, как выиграла седьмое очко.

Смотрите видео курьезного празднования Циньвэнь

В итоге Циньвэнь таки довела сет до победы. 19-летняя китаянка неожиданно обыграла Александру Саснович со счетом 2:1 (6:3, 1:6, 7:6).

В следующем круге китаянка сыграет против мощной представительницы Греции Марии Саккари.