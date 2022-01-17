Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу Інцидент стався у першому колі турніру в Мельбурні, колиЦіньвень зустрічалася зАлександрою Саснович з Білорусі. Варте увагиДжокович може більше ніколи не зіграти на Australian Open В останньому сеті спортсменки з'ясовували сильнішу на тай-брейку. На турнірах серії Гренд Слем, окрім Ролан Гаррос, тай-брейк у вирішальній партії грається до 10 очок, а не звичних семи. Ціньвень забула про правила й почала святкувати перемогу після того, як виграла сьоме очко. Дивіться відео курйозного святкуванняЦіньвень У підсумку Ціньвень таки довела сет до перемоги. 19-річна китаянка несподівано обіграла Александру Саснович з рахунком 2:1 (6:3, 1:6, 7:6). У наступному колі китаянка зіграє проти потужної представниці ГреціїМаріїСаккарі.