"Барселона" завоевала свой первый трофей Гампера после неудачного сезона, но этот турнир носит характер товарищеского. Для главного наставника каталонцев Рональда Кумана этот кубок стал первым во главе команды.

В решающем матче за Кубок Гампера "Барселона", которая в прошлом сезоне стала настоящим разочарованием, встречалась против "Эльче". На родном стадионе каталонцам все же удалось минимально обыграть соперника, пишет 24 канал.

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Первый трофей "Барселоны" с новым тренером

Первый гол в матче, который стал единственным во встрече, забил французский нападающий Антуан Гризманн. Он откликнулся на передачу с фланга от Жорди Альбы, сыграл на опережение и прошил сетку ворот – 1:0.

На протяжении всего поединка ни одной из команд так и не удалось реализовать свои моменты. В итоге гол француза стал первым и последним во встрече.

Этот титул стал первым для нового наставника команды Рональда Кумана, а в целом, это уже 43-й Кубок Гампера для "Барселоны" из 55-ти возможных.

Капитан каталонцев Лионель Месси провел на поле весь матч и после игры получил трофей. Добавим, что Месси все же остался в команде после долгих разговоров о трансфере.

Лучшим игроком матча признали бразильца Фелипе Коутиньо.

Что такое Кубок Гампера? Это товарищеский турнир, который ежегодно организует "Барселона". Считается одним из старейших товарищеских турниров, который проводится ежегодно и в наше время. Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Леде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя "Барселоны" Жоана Гампера.

Барселона – Эльче видеообзор поединка