Куман завоевал первый кубок во главе "Барселоны" благодаря голу Гризманна
"Барселона" завоевала свой первый трофей Гампера после неудачного сезона, но этот турнир носит характер товарищеского. Для главного наставника каталонцев Рональда Кумана этот кубок стал первым во главе команды.
В решающем матче за Кубок Гампера "Барселона", которая в прошлом сезоне стала настоящим разочарованием, встречалась против "Эльче". На родном стадионе каталонцам все же удалось минимально обыграть соперника, пишет 24 канал.
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Первый трофей "Барселоны" с новым тренером
Первый гол в матче, который стал единственным во встрече, забил французский нападающий Антуан Гризманн. Он откликнулся на передачу с фланга от Жорди Альбы, сыграл на опережение и прошил сетку ворот – 1:0.
На протяжении всего поединка ни одной из команд так и не удалось реализовать свои моменты. В итоге гол француза стал первым и последним во встрече.
Этот титул стал первым для нового наставника команды Рональда Кумана, а в целом, это уже 43-й Кубок Гампера для "Барселоны" из 55-ти возможных.
Капитан каталонцев Лионель Месси провел на поле весь матч и после игры получил трофей. Добавим, что Месси все же остался в команде после долгих разговоров о трансфере.
Лучшим игроком матча признали бразильца Фелипе Коутиньо.
Что такое Кубок Гампера?Это товарищеский турнир, который ежегодно организует "Барселона". Считается одним из старейших товарищеских турниров, который проводится ежегодно и в наше время. Впервые был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Леде. Трофей был назван в честь легендарного пятикратного президента-основателя "Барселоны" Жоана Гампера.
Барселона – Эльче видеообзор поединка