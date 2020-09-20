"Барселона" здобула свій перший трофей Ґампера після невдалого сезону, але цей турнір носить характер товариського. Для головного наставника каталонців Рональда Кумана цей кубок став першим на чолі команди.

У вирішальному матчі за Кубок Ґампера "Барселона", яка у минулому сезоні стала справжнім розчаруванням, зустрічалась проти "Ельче". На рідному стадіоні каталонцям таки вдалось мінімально обіграти суперника, пише 24 канал.

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Перший трофей "Барселони" з новим тренером

Перший гол у матчі, який став єдиним у зустрічі, забив французький нападник Антуан Грізманн. Він відгукнувся на передачу з флангу від Жорді Альби, зіграв на випередження та прошив сітку воріт – 1:0.

Протягом усього поєдинку жодній з команд так і не вдалось реалізувати свої моменти. У підсумку гол француза став першим на останнім у зустрічі.

Цей титул став перший для нового наставника команди Рональда Кумана, а загалом, це вже 43-й Кубок Ґампера для "Барселони" із 55-ти можливих.

Капітан каталонців Ліонель Мессі провів на полі весь матч і після гри отримав трофей. Додамо, що Мессі таки залишився у команді після довгих розмов про трансфер.

Найкращим гравцем матчу визнали бразильця Феліпе Коутіньйо.

Що таке Кубок Ґампера? Це товариський турнір, який щорічно організовує "Барселона". Вважається одним з найстаріших товариських турнірів, що проводиться щорічно і в наш час. Вперше був розіграний у 1966 році за ініціативою президента каталонців Енріке Льоде. Трофей був названий на честь легендарного п'ятиразового президента-засновника "Барселони" Жоана Ґампера.

Барселона – Ельче відеоогляд поєдинку