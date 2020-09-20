Куман здобув перший кубок на чолі "Барселони" завдяки голу Грізманна
"Барселона" здобула свій перший трофей Ґампера після невдалого сезону, але цей турнір носить характер товариського. Для головного наставника каталонців Рональда Кумана цей кубок став першим на чолі команди.
У вирішальному матчі за Кубок Ґампера "Барселона", яка у минулому сезоні стала справжнім розчаруванням, зустрічалась проти "Ельче". На рідному стадіоні каталонцям таки вдалось мінімально обіграти суперника, пише 24 канал.
Читайте також: Мессі може пропустити стартові тури у Ла Лізі: чому не зіграє аргентинець
Перший трофей "Барселони" з новим тренером
Перший гол у матчі, який став єдиним у зустрічі, забив французький нападник Антуан Грізманн. Він відгукнувся на передачу з флангу від Жорді Альби, зіграв на випередження та прошив сітку воріт – 1:0.
Протягом усього поєдинку жодній з команд так і не вдалось реалізувати свої моменти. У підсумку гол француза став першим на останнім у зустрічі.
Цей титул став перший для нового наставника команди Рональда Кумана, а загалом, це вже 43-й Кубок Ґампера для "Барселони" із 55-ти можливих.
Капітан каталонців Ліонель Мессі провів на полі весь матч і після гри отримав трофей. Додамо, що Мессі таки залишився у команді після довгих розмов про трансфер.
Найкращим гравцем матчу визнали бразильця Феліпе Коутіньйо.
Що таке Кубок Ґампера?Це товариський турнір, який щорічно організовує "Барселона". Вважається одним з найстаріших товариських турнірів, що проводиться щорічно і в наш час. Вперше був розіграний у 1966 році за ініціативою президента каталонців Енріке Льоде. Трофей був названий на честь легендарного п'ятиразового президента-засновника "Барселони" Жоана Ґампера.
Барселона – Ельче відеоогляд поєдинку