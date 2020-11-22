Главный наставник "Барселоны" Рональд Куман не может прийти к согласию с руководством клуба по усилению защитного звена команды. Тренер готов покинуть клуб.

В 10-м туре Ла Лиги "Барселона" минимально на выезде уступила "Атлетико" (1:0). В поединке травмы получил ключевой игрок обороны Жерар Пике, поэтому команда столкнулась не только с эмоциональной, но и кадровой проблемой. Главный наставник каталонцев просит усилить команду, но руководство не прислушивается к советам, поэтому тренер готов покинуть клуб, сообщает Don Balon.

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Ультиматум Кумана

Наставнику пришлось сильно схватиться за голову, чтобы решить проблему в обороне. В его обойме из здоровых игроков обороны остался только Клеман Ленгле. На двоих других защитников – Самюэля Умтити и Рональда Араухо – нидерландский специалист не рассчитывает.

Тренер еще раньше просил боссов "Барселоны" о трансфертном усилении защитной линии, но они не стали прислушиваться к просьбам наставника.

Пока Карлес Тускетс, который только исполняет обязанности руководителя, не будет осуществлять никаких трансферов. Поэтому коучу придется подождать с усилением до 24 января 2021 года. Именно тогда пройдут выборы нового президента клуба. Но неизвестно, осуществит ли просьбу тренера новый глава.

После проигрыша от "Атлетико" Куман попросил всех претендентов на пост президента клуба оформить трансфер игрока защиты. В противном случае Рональд готов покинуть пост главного наставника команды.

Следующая проверка на прочность ждет "Барселону" уже 24 ноября в Киеве. Где клуб из Каталонии померится силами с киевским "Динамо" в четвертом туре Лиги чемпионов.