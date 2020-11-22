Головний наставник "Барселони" Рональд Куман не може дійти згоди з керівництвом клубу щодо підсилення захисної ланки команди. Тренер готовий покинути клуб.

У 10-му турі Ла Ліги "Барселона" мінімально на виїзді поступилась "Атлетіко" (1:0). У поєдинку травми зазнав ключовий гравець оборони Жерар Піке, тому команда зіткнулась не лише з емоційною, а ще й кадровою проблемою. Головний керманич каталонців просить підсилити команду, але керівництво не дослухається до порад, тому тренер готовий покинути клуб, повідомляє Don Balon.

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Ультиматум Кумана

Наставнику прийшлось сильно схопитись за голову, щоб розв'язати проблему в обороні. В його обоймі зі здорових гравців оборони залишився лише Клеман Ленгле. На двох інших оборонців Самюеля Умтіті та Рональда Араухо нідерландський фахівець не розраховує.

Тренер ще раніше просив босів "Барселони" про трансферне підсилення захисної ланки, але вони не стали дослухатись до прохань наставника.

Зараз Карлес Тускетс, який лише виконує обов'язки керівника, не буде здійснювати жодних трансферів. Тому коучу прийдеться зачекати із підсиленням до 24 січня 2021 року. Саме тоді відбуватимуться вибори щодо нового президента клубу. Але невідомо, чи здійснить прохання тренера новий очільник.

Після програшу від "Атлетіко" Куман попросив усіх претендентів на пост президента клубу оформити трансфер гравця захисту. У іншому випадку Рональд готовий покинути пост головного наставника команди.

Наступна перевірка на міцність на "Барселону" чекає вже 24 листопада у Києві. Де клуб з Каталонії поміряється силами з київським "Динамо" у четвертому турі Ліги чемпіонів.