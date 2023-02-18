31-річний захисник Челсі Каліду Кулібалі прокоментував гру двох новачків команди – Михайла Мудрика та Жоао Фелікса. Оборонець "синіх" розповів, що ще до переходу українця був знайомий із Михайлом через спілкування у соцмережах.

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Кулібалі: Давно спостерігав за його грою

Каліду Кулібалі задоволений зимовими трансферами "аристократів". Захисник приємно вражений технікою Фелікса та Мудрика.

Мені подобаються усі наші новачки. Хочу відзначити Мудрика, який давно спостерігав за його грою. Ми трохи спілкувалися у соцмережах, тож були вже знайомі. Михайло дуже крутий на тренуваннях, це швидкий футболіст, який чудово працює з м'ячем. Фелікс теж крутий, всі знають про його техніку. Коли м'яч у ногах цих хлопців, це схоже на чаклунство,

– сказав Кулібалі.

Нагадаємо, що Мудрик став футболістом Челсі 15 січня 2023 року, а Фелікс перейшов у лондонський клуб на правах оренди із мадридського Атлетіко. Орендна угода Жоао з "синіми" розрахована до кінця червня 2023 року.

Як Мудрик та Фелікс виступають за Челсі

Мудрик після переходу у Челсі зіграв за нову команду 4 матчі, у яких не запам'ятався результативними діями. Михайло може занести собі в актив лише дебютну гру за "синіх" проти Ліверпуля в АПЛ. В інших поєдинках українець нічим не вражав. Лівий вінгер вже встиг дебютувати за лондонців у Лізі чемпіонів, але у тій грі "аристократи" мінімально програли дортмундській Боруссії (1:0).

Щодо Фелікса, то у його активі 3 матчі за Челсі. Жоао вже встиг відзначитись голом у зустрічі АПЛ у ворота Вест Хема. Його м'яч приніс нічию "синім" 1:1.

Відзначимо, що Челсі взимку придбало 9 футболістів, двоє із них на правах оренди. Серед цих двох Фелікс та голкіпер Габріел Слоніна із американського Чикаго. Також у розпорядження Грема Поттера прибули наступні виконавці: Енцо Фернандес, Бенуа Бадіашіле, Ноні Мадуеке, Мало Гюсто, Андрей Сантос та Давід Фофана. Усі підписали повноцінний контракт із лондонським клубом.

Цікаво, що сам автор коментаря Кулібалі поповнив склад Челсі у лпині 2022 року, підписавши угоду з "синіми" до кінця червня 2026 року. Також у контракті є опція продовження співпраці ще на один рік. Захисник перебрався у Лондон з італійського Наполі.

До слова. Челсі 18 лютого прийме аутсайдера АПЛ Саутгемптон у рамках 24 туру англійської першості. Команда Поттера з 31 балом посідає лише 10-те місце.