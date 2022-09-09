Украинский футболист Денис Кулаков вернулся в российский клуб урал. Его фамилия появилась в заявке клуба на сезон-2022/2023.

Кровавые деньги для футболиста

Футболист уже и раньше выступал в чемпионате России. Однако в марте он приостановил контракт с уралом, воспользовавшись новым правилом ФИФА.

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Но через полгода Кулаков изменил свое решение и вернулся в Россию. Об этом стало известно после того, как екатеринбургский клуб обнародовал заявку на текущий сезон.

Игрок родился в Изюме Харьковской области. российские захватчики полностью уничтожили родной город футболиста и временно оккупировали. Однако даже это не отразилось на его решении покинуть страну-агрессора.

Ранее он выступал за донецкий Шахтер, Ильичевец, полтавскую Ворсклу, Днепр и харьковский Металлист. Дважды выходил в футболке сборной Украины.

Украинцы в российском клубе красавица

Николай Цымбал, недавно работавший тренером молодежной и главной команды Минаю, перебрался в чемпионат Кипра. Он будет сотрудничать с командой, которой владеет российский блоггер евгений савин – красава.

В ФК красава выступают и несколько украинских футболистов – Николай Морозюк, Виталий Квашук и Евгений Будник.