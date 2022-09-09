Кроваві гроші для футболіста

Футболіст вже і раніше виступав у чемпіонаті росії. Однак у березні він призупинив контракт з уралом, скориставшись новим правилом ФІФА.

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Та через пів року Кулаков змінив своє рішення та повернувся до росії. Про це стало відомо після того, як єкатеринбурзького клубу оприлюднив заявку на поточний сезон.

Гравець народився в Ізюмі, що на Харківщині. російські загарбники вщент знищили рідне місто футболіста та тимчасово окупували. Однак навіть це не вплинуло на його рішення залишити країну-агресора.

Раніше він виступав за донецький Шахтар, Іллічівець, полтавську Ворсклу, Дніпро та харківський Металіст. Два рази виходив у футболці національної збірної України.

Українці у російському клубу красава

Микола Цимбал, який нещодавно працював тренером молодіжної, і головної команди Минаю, перебрався до чемпіонату Кіпру. Він співпрацюватиме з командою, якою володіє російський блогер євгеній савін – красава.

У ФК красава виступають і кілька українських футболістів – Микола Морозюк, Віталій Квашук та Євген Будник.