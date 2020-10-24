Спортивный клуб "Днепр-1" попал в скандал. Причиной стала символика российских пограничных войск, которая попала на видео.

В субботу, 24 октября, в "Днепр-1" запланирован матч против "Львова" на выезде. В клубе опубликовали видео, как команда отправляется во Львов на эту игру.

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Однако на видео попал кадр с вымпелом пограничной службы России и надписью на нем "Граница на замке".

Символика российских военных в клубе вызвала волну возмущения. Поэтому видео с выездом команды во Львов изменили. Оттуда уже убрали эти кадры.