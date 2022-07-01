Динамо потеряло нападающего из-за специфической травмы

Не только пополнение произошло в расположении Динамо. В лазарет киевского клуба прибыл нападающий Владислав Кулач.

Потеря нападающего

В тренировочном процессе Динамо отсутствовал 29-летний футболист группы атаки. Владислав Кулач пропускает подготовку в период подготовки к новому сезону из-за специфической травмы. У нападающего стрессовый перелом стопы.

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Кулач уже несколько месяцев борется с этой болезнью. Сейчас футболист ходит с прессом. После его снятия Владислава ждут контрольные снимки, которые покажут, сможет ли игрок начинать процесс реабилитации, который продлится две – три недели.

Напомним, что по прилету в Швейцарию Динамо провело уже два контрольных поединка против местных Иверлона и Лозанны. В первом поединке киевляне расписали мировую 1:1, а во второй встрече потерпели поражение 2:0.

После второго матча в расположение команды прибыли сборники и два легионера – Томаш Кендзера и Беньямин Вербич.

Впереди у бело-синих еще несколько товарищеских поединков, которые помогут подопечным Мирчи Луческу, качественно подготовиться к старту в еврокубках. Уже 20 июля Динамо сыграет в первом матче квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

Главное о карьере Владислава Кулача в Динамо

Летом 2021 года Владислав Кулач сменил полтавскую Ворсклу на киевское Динамо.

Футболиста с киевлянами увязывает контракт до конца июня 2023-го. В сделке нападающего есть опция ее пролонгации еще на один год.

В сезоне-2021/2022 Кулач отыграл в бело-синей футболке 5 матчей, в которых забил один гол. Значительную часть сезона пропустил из-за проблем с сердцем, у Кулача была даже операция.

В ближайшем товарищеском поединке Динамо сыграет против швейцарского Сена (2 июля).