Днепряне непоколебимы: Жирона включала в трансфер Довбика нападающего "молодежки" Украины

Артём Довбик вместе с Днепром-1 готовится к новому сезону, который начнется для них уже 25 июля. Испанская Жирона придумывает новые варианты, как подписать лучшего бомбардира УПЛ сезона-2022/2023.

Теперь появилась новая информация об улучшенном предложении от клуба Виктора Цыганкова. Оказалось, что в нее входили не только деньги, но и земляк Артема Довбика.

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Испанцы не теряют надежд

Жирона могла бы задействовать в этом трансфере 22-летнего форварда сборной Украины U-21 и французского Труа Николая Кухаревича, которого не рассчитывают во Франции.

Испанский клуб хотел воспользоваться возможностью своего участия в сети City Football Group, куда входит и Труа, чтобы убедить вице-чемпиона Украины и оформить переход лучшего бомбардира УПЛ-2022/2023.

"Красно-белые" просили финансовую помощь у City Football Group. Ведь Днепр-1 хочет выручить за трансфер своего лидера 12-15 миллионов евро. Но Жирона самостоятельно не сможет отдать такие деньги за Артема.

Жирона хотела арендовать Довбика с правом выкупа. Однако такой вариант не рассматривает руководство украинского гранда, потому отклонил это предложение.

Напомним, что 50% на Довбика принадлежит датскому Мидтьюллану. Также Артем относительно недавно подписал новый контракт с днепровским клубом, рассчитанным до конца июня 2025 года.

Что известно о Николае Кухаревиче

Кухаревич начинал свою карьеру в юношеских командах луцкой Волыни, а в феврале 2020-го перешел во львовское движение.

Однако уже летом 2021 подписал контракт с Труа. В том же году был арендован бельгийским Левеном.

В сентябре 2022 года украинский нападающий уже ушел в аренду в шотландский Хиберниан. В конце мая 2023 года аренда закончилась и Кухаревич вернулся в Труа.

Его контракт с французским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Трансферную стоимость Николая оценивают в 500 тысяч евро.

25 июля Днепр-1 сыграет свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Днепряне начнут свой путь со 2-го квалификационного раунда. Соперником украинцев будет греческий Панатинаикос. Начало встречи в 21:00 (с Киевом).