Невилл: Руки в воздухе, жалобы на все

46-летний Гарри Невилл, после карьеры футболиста владелец клуба Солфорд, раскритиковал игру Манчестер Юнайтед. Бывший игрок, отдавший этому клубу всю карьеру, прокомментировал поединок против аутсайдера сезона Ньюкасла.

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Легендарный защитник МЮ назвал футболистов команды кучкой не играющих нытиков, и лишь выражающих претензии к главному арбитру. Он не увидел в глазах игроков того огонька, который мог бы привести команду к победе в этой встрече.

"Никакого прессинга, никакой настойчивости. Это основы футбола, в каждом единоборстве, которое они проигрывали. Это было плохое выступление. Нет ни единой вещи, которая удалась бы команде. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать после первого тайма, что он сделал свою работу", – рассказал эксигровец.

Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать так же,

– сказал Невилл.

Матч завершился мировой 1:1. Ничья не позволила "красным дьяволам" подняться выше в турнирной таблице. МЮ с 28 очками занимает 7 место в АПЛ. Их соперник Ньюкасл идет в зоне вылета – 19-я позиция.

Кто такой Гарри Невилл