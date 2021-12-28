Невілл: Руки у повітрі, скарги на все

46-річний Гарі Невілл, який після кар'єри футболіста є власником клубу Солфорд, розкритикував гру Манчестер Юнайтед. Колишній гравець, який віддав цьому клубу усю кар'єру, прокоментував поєдинок проти аутсайдера сезону Ньюкасла.

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Легендарний захисник МЮ назвав футболістів команди купкою скигліїв, які не грають, а лише висловлюють претензії до головного арбітра. Він не побачив в очах гравців того вогника, який би міг привести команду до перемоги у цій зустрічі.

"Жодного пресингу, жодної наполегливості. Це основи футболу, у кожному єдиноборстві, яке вони програвали. Це був поганий виступ. Немає жодної єдиної речі, яка б вдалася команді. Немає жодного гравця, який міг би сказати після першого тайму, що він зробив свою роботу", – розповів ексгравець.

Вони просто купка скигліїв. Постежте за ними на полі. Руки у повітрі, скарги на все. Вони звільнили останнього менеджера і звільнять багатьох інших, якщо продовжуватимуть так само,

– сказав Невілл.

Матч завершився мировою 1:1. Нічия не дозволила "червоним дияволам" підійнятись вище у турнірній таблиці. МЮ з 28 очками посідає 7 місце в АПЛ. Їх суперник Ньюкасл йде у зоні вильоту – 19-та позиція.

Хто такий Гарі Невілл