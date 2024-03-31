Фиаско "Украинского Халка": Пулев поставил крест на чемпионских амбициях Шевадзуцкого – видео

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий провел бой против болгарина Кубрата Пулева. Наш соотечественник уступил единогласным решением судей.

Кубрат Пулев (Болгария) – Игорь Шевадзуцкий (Украина) – UD 12 (117–111, 117–111, 117–111)

Этой ночью в столице Болгарии Софии состоялся поединок за титул пояс WBA International в супертяжелом весе между местной звездой Кубратом Пулевым и украинцем Игорем Шевадзуцким. Бой прошел всю запланированную дистанцию в 12 раундов, пишет 24 Канал.

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Шевадзуцкий без шансов проиграл Пулеву

Поединок проходил в медленном темпе под диктовку 42-летнего болгарского ветерана. "Украинский Халк" выглядел пассивно, работал в защите и изредка пытался пробивать, действуя вторым номером.

По итогам 12 раундов все трое судей единогласно отдали победу Пулеву со счетом 117–111. На радость местной публике Кубрат получил пояс WBA International в супертяжелом весе.

Отметим, что Кубрат Пулев одержал 31 победу на профи-ринге, а для Шевадзуцкого это второе поражение в карьере при 11 победах.

Напомним, в 2014 году Кубрат Пулев проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2020-м его нокаутировал британец Энтони Джошуа.

Кубрат Пулев – Игорь Шевадзуцкий – видео боя