Кубрат Пулєв (Болгарія) – Ігор Шевадзуцький (Україна) – UD 12 (117–111, 117–111, 117–111)

Цієї ночі у столиці Болгарії Софії відбувся поєдинок за титул пояс WBA International у надважкій вазі між місцевою зіркою Кубратом Пулєвим та українцем Ігорем Шевадзуцьким. Бій пройшов усю заплановану дистанцію в 12 раундів, пише 24 Канал.

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Шевадзуцький без шансів програв Пулєву

Поєдинок проходив у повільному темпі під диктовку 42-річного болгарського ветерана. "Український Халк" виглядав пасивно, працював у захисті та зрідка намагався пробивати, діючи другим номером.

Важливо. За підсумками 12 раундів усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Пулєву з рахунком 117–111. На радість місцевій публіці Кубрат здобув пояс WBA International у надважкій вазі.

Зазначимо, що Кубрат Пулєв здобув 31 перемогу на профі-рингу, а для Шевадзуцького це друга поразка в кар'єрі при 11 перемогах.

Нагадаємо, в 2014 році Кубрат Пулев програв українцеві Володимиру Кличку, а в 2020-му його нокаутував британець Ентоні Джошуа.

Кубрат Пулєв – Ігор Шевадзуцький – відео бою