Кубрат Пулев (Болгария) – Игорь Шевадзуцкий (Украина) – UD 12 (117–111, 117–111, 117–111)
Этой ночью в столице Болгарии Софии состоялся поединок за титул пояс WBA International в супертяжелом весе между местной звездой Кубратом Пулевым и украинцем Игорем Шевадзуцким. Бой прошел всю запланированную дистанцию в 12 раундов, пишет 24 Канал.
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Шевадзуцкий без шансов проиграл Пулеву
Поединок проходил в медленном темпе под диктовку 42-летнего болгарского ветерана. "Украинский Халк" выглядел пассивно, работал в защите и изредка пытался пробивать, действуя вторым номером.
Отметим, что Кубрат Пулев одержал 31 победу на профи-ринге, а для Шевадзуцкого это второе поражение в карьере при 11 победах.
Напомним, в 2014 году Кубрат Пулев проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2020-м его нокаутировал британец Энтони Джошуа.