Сергей Богачук (Украина) – Брайан Мендоса (США) – UD 12 (117–111, 117–111, 118–110)

Этой ночью в Лас-Вегасе состоялся бой за титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе между украинцем Сергеем Богачуком и американцем Брайаном Мендосой. Поединок прошел всю запланированную дистанцию в 12 раундов, пишет 24 Канал.

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Богачук деклассировал Мендосу

Богачук с первых минут захватил центр ринга и начал обстреливать соперника точными ударами. Мендоса немного растерялся и сосредоточился на защите, лишь изредка переходя в контратаки. Преимущество украинца вопросов не вызывало на протяжении всего боя.

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Богачуку. Украинец, одержав 24-ю победу на профессиональном ринге, стал временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Важно. Сначала Богачук должен был боксировать в Лас-Вегасе против Себастьяна Фундоры за полноценный титул WBC, но тот заменил Кита Турмана в бою против Тимофея Цзю. Именно с последним Фундора разыграл вакантный титул Всемирного Боксерского Совета, одержав победу.

Отметим, что на профессиональном ринге у Богачука отныне 24 победы, предыдущие 23 были нокаутом. К сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.

Сергей Богачук – Брайан Мендоса – видео боя