Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) продолжают интегрировать свои соревнования. В рамках сотрудничества организации объявили о создании нового турнира, получившего название Кубок вызова (Club Challenge).

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Дебютный розыгрыш Кубка вызова

Новый турнир состоит из одного матча, в котором встретятся победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка, то есть вторых по силе континентальных соревнований.

Матч будет длиться 90 минут. В случае ничьей команды не будут играть дополнительное время, а определят победителя в серии послематчевых пенальти. Триумфаторы будут награждены кубком и медалями. Судей этого матча назначит УЕФА.

В первом розыгрыше Кубка вызова примут участие испанская Севилья и Индепендьенте дель Валье (Эквадор). Игра состоится 19 июля на домашнем стадионе севильцев "Рамон Санчес Писхуан".

Первый поединок будет иметь название в честь бывшего игрока Севильи Антонио Пуэрты, погибшего в 2007 году в возрасте 22 лет из-за остановки сердца.