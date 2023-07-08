Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) продолжают интегрировать свои соревнования. В рамках сотрудничества организации объявили о создании нового турнира, получившего название Кубок вызова (Club Challenge).
Читайте также УАФ требует пояснений: российский судья получил приглашение от УЕФА на ежегодную встречу арбитров
Дебютный розыгрыш Кубка вызова
Новый турнир состоит из одного матча, в котором встретятся победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка, то есть вторых по силе континентальных соревнований.
Матч будет длиться 90 минут. В случае ничьей команды не будут играть дополнительное время, а определят победителя в серии послематчевых пенальти. Триумфаторы будут награждены кубком и медалями. Судей этого матча назначит УЕФА.
В первом розыгрыше Кубка вызова примут участие испанская Севилья и Индепендьенте дель Валье (Эквадор). Игра состоится 19 июля на домашнем стадионе севильцев "Рамон Санчес Писхуан".
Первый поединок будет иметь название в честь бывшего игрока Севильи Антонио Пуэрты, погибшего в 2007 году в возрасте 22 лет из-за остановки сердца.
- Напомним, что испанский Севилья стала обладателем Лиги Европы сезона 2022/23.. В венгерском Будапеште "красно-белые" в серии послематчевых пенальти обыграли итальянскую Рому.
- Эквадорский Индепендьенте дель Валье стал обладателем Южноамериканского кубка по итогу двухматчевой дуэли с бразильским Фламенгом.