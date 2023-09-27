Сразу три гола влетело в ворота ровенчан. Все они были убиты во втором тайме. Сначала Кащук размочил нули на табло, а уже через три минуты Бондаренко мастерски удвоил преимущество Шахтера. Уже в компенсированное время Очеретько сделал счет 0:3 в пользу дончан.

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Патрик ван Леувен: Считаю, слова лишние

Главный тренер "горняков" признался, что ему не понравился темп, в котором играла его команда в первом тайме. В перерыве тренерский штаб внес коррективы в моменты, которые предстояло исправить.

Также Ван Леувен прокомментировал восстановившийся от очередной травмы игру Марьяна Шведа.

"Я рад, что он играл. Мы намеревались, если будет такая возможность, предоставить Марьяну практику, потому что ему нужно снова привыкать к игре после длительного отсутствия из-за травмы. Это самый главный момент. Теперь мы должны продолжать работать с ним, чтобы восстановить его физическую форму", – рассказал наставник донецкого гранда.

Поединок против Вереса Шахтер доиграл в полном составе. К сожалению, это редкость для "горняков" сыграть без изъятий в этом сезоне-2023/2024. Патрик ван Леувен резко отреагировал на подобный вопрос об отсутствии красной карточки.

Мы откроем шампанское по этому поводу. Не работаем над этим, потому что, думаю, вы все видели моменты и знаете, что идет большая дискуссия относительно того, была ли там красная карточка. Потому, считаю, слова лишние. Игроки всегда демонстрируют дисциплину на поле, и я не видел грубого поведения футболистов Шахтера, который бы заслуживал такого отношения,

– ответил главный тренер "горняков".

К слову. Патрик ван Леувен вспомнил о удалении Ярослава Ракицкого в предыдущем матче УПЛ против львовского Руха (1:1). До этого футболисты "горняков" зарабатывали красные карточки еще в трех поединках.

Нидерландский специалист прокомментировал ответивший на вопрос: "Может быть, исключения не было, потому что Шахтер был недостаточно заряжен на борьбу?"

"Это странный вопрос. По моему мнению, в случае последней красной карточки мы играли честно, и в техническом плане это был хороший подкат, это была совсем не красная карточка. Мы всегда выкладываемся на сто процентов, играем так, как нам нужно, и хотим это делать технически – в зависимости от того, в чем нуждается игра, например, в единоборствах с соперником, поэтому считаю, что у нас никогда нет намерения действовать грубо, мы хотим играть быстро и агрессивно в обороне, но это не обязательно должно приводить к красным. карточек. Это не тот случай", – сказал наставник Шахтер.

Отметим, что уже 30 сентября Шахтер сыграет "домашний" матч против полтавской Ворсклы. После чего улетит в Бельгию на выездную игру Лиги чемпионов против Антверпена (4 октября).