Первая потеря среди клубов УПЛ: результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины

В среду, 23 августа, состоялись матчи 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Их результаты – на сайте 24 Канала.

В 1/16 финала сыграли восемь победителей третьего предварительного этапа Кубка Украины, а также еще восемь команд УПЛ, имевших место в рейтинге с 9 по 16.

Подробнее Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки четвертого раунда

Левый берег – Черноморец 1:2 (ЭТ)

Голы: Акимов, 37 – Кузык, 12, Иеде, 113

Первым выход в 1/8 финала Кубка Украины оформил одесский Черноморец, на выезде обыгравший Левый берег. Правда сделать это удалось только в экстратайме.

Агробизнес – Полесье 0:2

Голы: Янаков, 38, Будковский, 82

ФСК Мариуполь – Колос 2:2, 5:4 в серии пенальти

Голы: Зубков, 21, Литюк, 115 (пен) – Салабай, 29, Милько, 105+3 (пен)

Удаление: Чернецкий, 106 (ФСК Мариуполь)

Колос стал первой командой из УПЛ, вылетевшей из Кубка Украины. Клуб из Ковалевки уступил ФСК Мариуполь в серии пенальти. Решающими стали нереализованные удары Цурикова и Лучкевича.

Звягель – Оболонь 0:1

Гол: Черненко, 58

Нереализованный пенальти: Панчишин, 90+4 (Звягель)

Хозяева поля могли избежать поражения в основное время, но Панчишин не реализовал пенальти на четвертой добавленной минуте. Поэтому в следующий раунд проходит Оболонь.

Виктория – ЛНЗ 1:0

Гол: Мишенко, 13

Этот матч пришлось остановить из-за воздушной тревоги. В это время Виктория побеждала. И команда из Первой лиги победила.

Горняк-Спорт – Металлист 1925 1:3

Голы: Эффионг, 76 – Ари Моура, 59, Юсов, 76, Дмитренко 90+4

Этот матч в Горишних Плавнях тоже пришлось прервать. Но в этот раз победу одержали гости, прошедшие в 1/8 финала Кубка Украины.

Эпицентр – Верес 1:3

Голы: Стень, 87 – Гайдучик, 44, Шарай, 45+1, 90+5

Скала 1911 – Рух 0:2

Гол: Квасница, 16, Столярчук, 69

В 1/8 финала Кубка Украины выступят восемь победителей четвертого предварительного этапа – шесть представителей УПЛ (Черноморец, Полесье, Оболонь, Верес, Рух, Металлист 1925) и две команды первой лиги (ФСК Мариуполь и Виктория). На этой стадии турнира к ним присоединятся восемь лучших по рейтингу прошлого сезона клубов УПЛ – Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо, Ворскла, Александрия, Кривбасс и Минай.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа. Базовый день матчей – 27 сентября.