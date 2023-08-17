В четвертом раунде выступят восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9 – 16 по рейтингу).

Достойно внимания Отбросы-фанаты и ненависть к "Азову": что известно о разгромившем ВСУ батальоне "Эспаньола"

Результаты жеребьевки

Жеребьевка проводилась по географическому принципу (по просьбе самих клубов). Команды УПЛ были сеяными, но свои матчи проведут на выезде.

Скала 1911 – Рух

Агробизнес – Полесье

Эпицентр – Верес

ФСК Мариуполь – Колос

Звягель – Оболонь

Левый берег – Черноморец

Горняк-Спорт – Металлист 1925

Виктория – ЛНЗ

Базовый день матчей – 23 августа.

В 2023 году еще состоятся матчи 1/8 финала (здесь выступят восемь победителей четвертого этапа и еще восемь клубов УПЛ, которые занимали места с 1 по 8 в прошлом сезоне чемпионата, базовый день матчей – 27 сентября) и четвертьфинальные поединки (базовый день матчей – 1 ноября).

Полуфинальные поединки намечены на 3 апреля 2024 года. Финал пройдет 15 мая 2024 года.