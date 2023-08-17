В четвертом раунде выступят восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9 – 16 по рейтингу).
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Результаты жеребьевки
Жеребьевка проводилась по географическому принципу (по просьбе самих клубов). Команды УПЛ были сеяными, но свои матчи проведут на выезде.
- Скала 1911 – Рух
- Агробизнес – Полесье
- Эпицентр – Верес
- ФСК Мариуполь – Колос
- Звягель – Оболонь
- Левый берег – Черноморец
- Горняк-Спорт – Металлист 1925
- Виктория – ЛНЗ
Базовый день матчей – 23 августа.
В 2023 году еще состоятся матчи 1/8 финала (здесь выступят восемь победителей четвертого этапа и еще восемь клубов УПЛ, которые занимали места с 1 по 8 в прошлом сезоне чемпионата, базовый день матчей – 27 сентября) и четвертьфинальные поединки (базовый день матчей – 1 ноября).
Полуфинальные поединки намечены на 3 апреля 2024 года. Финал пройдет 15 мая 2024 года.