Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/8 финала
31 августа 2023, 12:24Читати новину українською
Состоялась жеребьевка 18 финала Кубка Украины по футболу. Именно на этой стадии турнира начинают выступление восемь лучших команд УПЛ в прошлом сезоне.
В 1/8 финала Кубка Украины выступят восемь победителей 1/16 финала. А также еще восемь команд, которые в прошлом сезоне заняли первые восемь мест в УПЛ.
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В ходе жеребьевки были сеяные и несеянные команды. Сеяны – это клубы, которые только сейчас начинают выступление в Кубке Украины. Но они свои матчи проведут на выезде.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
- Верес (Ровно) – Шахтер (Донецк)
- Металлист 1925 (Харьков) – Ворскла (Полтава)
- Рух (Львов) – Александрия
- Черноморец (Одесса) – Кривбасс (Кривой Рог)
- Полесье (Житомир) – Днепр-1 (Днепр)
- Виктория (Сумы) – Минай (Ужгород)
- Оболонь (Киев) – Динамо (Киев)
- ФСК Мариуполь – Заря (Луганск)
Базовый день матчей – 27 сентября.