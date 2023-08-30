УПЛ после 24 февраля 2022 года потеряла Мариуполь и Десну, другие клубы смогли продолжить свое существование в восстановленном чемпионате. Теперь к ним из-за постоянных обстрелов и боевых действий может добавиться еще один коллектив из элитного украинского дивизиона.

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Главный спонсор прекращает финансирование

Генеральный инвестор Металлиста 1925 сообщил, что прекращает финансирование клуба. Все из-за ракетных ударов, последний из которых оказал фатальное влияние на способность компании "АES Group" финансировать клуб УПЛ.

За полтора года войны компания перенесла четыре ракетных атаки на свои активы. Первые две атаки были нокдауном, но, несмотря на тяжелые потери, мы выживали. Клуб в межсезонье строил новые планы на будущее. Заявка на сезон-2023/24 и рождение женской команды прямо указывает на тот факт, что были амбициозные планы и реальные возможности. Третий ракетный удар в конце июля 2023 года по портовой инфраструктуре Одесской области стал нокаутом для "АES Group". Мы лишились практически всех активов на территории Украины. Воздушная атака, которая имела место ночью 10 августа, нанесла последний сокрушительный удар. К сожалению, такова суть войны, такова ее цена, таковы ее последствия,

– заявил председатель наблюдательного Совета Металлист 1925 Константин Валеулин.

Главный инвестор надеется, что клуб сможет выжить, но реальность такова, что "АES Group" больше не сможет помогать Металлисту 1925. Константин Валеулин извинился перед людьми, которых огорчила эта новость и обратился к харьковчанам всего мира, органам государственной власти, представителям бизнеса и мировому футбольному сообществу:

"Мы готовы к любым предложениям, от временного продуктивного сотрудничества до бесплатной передачи корпоративных прав Клуба. "Рожденные в бою" это не проект одного инвестора (так называли проект в Харькове после создания клуба в 2016 году – 24 Канал), это проект будущего мирного спортивного возрождения Харьковского региона."

Справка. Пока неизвестно, как долго сможет продержаться клуб, но известно, что команда готовится к следующему матчу, который должен состояться 3 сентября в 19:00 против Руха.

Отметим, что Металлист 1925 основан 17 августа 2016 года. В УПЛ команда выступает с сезона-2021/22, в двух предыдущих кампаниях она финишировала на 10 и 12 местах.