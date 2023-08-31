В 1/8 фіналу Кубка України виступлять вісім переможців 1/16 фіналу. А також ще вісім команд, які минулого сезону посіли перші вісім місць в УПЛ.

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Під час жеребкування були сіяні та несіяні команди. Сіяні – це ті клуби, які лише зараз починають виступ в Кубку України. Але вони свої матчі точно проведуть на виїзді.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

Верес (Рівне) – Шахтар (Донецьк)

Металіст 1925 (Харків) – Ворскла (Полтава)

Рух (Львів) – Олександрія

Чорноморець (Одеса) – Кривбас (Кривий Ріг)

Полісся (Житомир) – Дніпро-1 (Дніпро)

Вікторія (Суми) – Минай (Ужгород)

Оболонь (Київ) – Динамо (Київ)

ФСК Маріуполь – Зоря (Луганськ)

Базовий день матчів – 27 вересня.