В 1/8 финала Кубка Украины выступят восемь победителей 1/16 финала. А также еще восемь команд, которые в прошлом сезоне заняли первые восемь мест в УПЛ.

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В ходе жеребьевки были сеяные и несеянные команды. Сеяны – это клубы, которые только сейчас начинают выступление в Кубке Украины. Но они свои матчи проведут на выезде.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Верес (Ровно) – Шахтер (Донецк)

Металлист 1925 (Харьков) – Ворскла (Полтава)

Рух (Львов) – Александрия

Черноморец (Одесса) – Кривбасс (Кривой Рог)

Полесье (Житомир) – Днепр-1 (Днепр)

Виктория (Сумы) – Минай (Ужгород)

Оболонь (Киев) – Динамо (Киев)

ФСК Мариуполь – Заря (Луганск)

Базовый день матчей – 27 сентября.