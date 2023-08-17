У четвертому раунді виступлять вісім переможців третього попереднього етапу та вісім клубів УПЛ (9 – 16 за рейтингом).

Варте уваги Покидьки-фанати і ненависть до "Азову": що відомо про батальйон "Еспаньола", який розгромили ЗСУ

Результати жеребкування

Жеребкування проводилося за географічним принципом (на прохання самих клубів). Команди УПЛ були сіяними, але свої матчі проведуть на виїзді.

Скала 1911 – Рух

Агробізнес – Полісся

Епіцентр – Верес

ФСК Маріуполь – Колос

Звягель – Оболонь

Лівий берег – Чорноморець

Гірник-Спорт – Металіст 1925

Вікторія – ЛНЗ

Базовий день матчів – 23 серпня.

У 2023 році ще відбудуться матчі 1/8 фіналу (тут виступлять вісім переможців четвертого етапу та ще вісім клубів УПЛ, які посідали місця з 1 по 8 в минулому сезоні чемпіонату, базовий день матчів – 27 вересня) та чвертьфінальні поєдинки (базовий день матчів – 1 листопада).

Півфінальні поєдинки заплановані на 3 квітня 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.