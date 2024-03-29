Впервые арбитров на матчи определил слепой жребий: в УАФ отчитались о реформе Шевченко

В Доме футбола состоялась процедура жеребьевки, которая определила арбитров на полуфинальные поединки Кубка Украины. О таком способе избрания судей на матчи декларировал в своей программе Андрей Шевченко.

В пятницу, 29 марта, были определены арбитры, которые будут судить матчи 1/2 финала Кубка Украины-2023/2024. Впервые служителей Фемиды выбрал слепой жребий.

Читайте также Финальное решение не принято: Шевченко прокомментировал мобилизацию футболистов

УАФ воплощает реформы Шевченко

Комитет арбитров, который возглавляет Екатерина Монзуль, решил протестировать новую систему. В процедуре жеребьевки участвовали руководитель украинской Премьер-лиги Евгений Дикий и президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко.

По итогу жеребьевки полуфинальный матч между Шахтером и Черноморцем рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. А на втором полуфинале будет работать Максим Козыряцкий со своими ассистентами.

Отметим, что судейство всегда было одной из проблем украинского футбола. Реформировать систему взялся новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко. В своей программе он предложил внедрение процедуры жеребьевки для назначения арбитров. Воплощать реформу судейского корпуса будет Екатерина Монзуль.

Когда состоятся полуфиналы Кубка Украины