Впервые арбитров на матчи определил слепой жребий: в УАФ отчитались о реформе Шевченко
Источник:УАФ
В Доме футбола состоялась процедура жеребьевки, которая определила арбитров на полуфинальные поединки Кубка Украины. О таком способе избрания судей на матчи декларировал в своей программе Андрей Шевченко.
В пятницу, 29 марта, были определены арбитры, которые будут судить матчи 1/2 финала Кубка Украины-2023/2024. Впервые служителей Фемиды выбрал слепой жребий.
Читайте также Финальное решение не принято: Шевченко прокомментировал мобилизацию футболистов
УАФ воплощает реформы Шевченко
Комитет арбитров, который возглавляет Екатерина Монзуль, решил протестировать новую систему. В процедуре жеребьевки участвовали руководитель украинской Премьер-лиги Евгений Дикий и президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко.
По итогу жеребьевки полуфинальный матч между Шахтером и Черноморцем рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. А на втором полуфинале будет работать Максим Козыряцкий со своими ассистентами.
Отметим, что судейство всегда было одной из проблем украинского футбола. Реформировать систему взялся новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко. В своей программе он предложил внедрение процедуры жеребьевки для назначения арбитров. Воплощать реформу судейского корпуса будет Екатерина Монзуль.
Когда состоятся полуфиналы Кубка Украины
- Первый полуфинал с участием Шахтера и Черноморца будет сыгран 3 апреля. Поединок состоится на "Арене Львов". Начало матча – в 18:00.
- Второй финалист Кубка Украины определится 4 апреля. В этот день в Житомире встретятся местное Полесье и полтавская Ворскла. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.