У п'ятницю, 29 березня, були визначені арбітри, які судитимуть матчі 1/2 фіналу Кубка України-2023/2024. Вперше служителів Феміди обрав сліпий жереб.

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УАФ втілює реформи Шевченка

Комітет арбітрів, який очолює Катерина Монзуль, вирішив протестувати нову систему. У процедурі жеребкування брали участь керівник української Прем’єр-ліги Євген Дикий та президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко.

За підсумком жеребкування півфінальний матч між Шахтарем та Чорноморцем розсудить бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвським. А на другому півфіналі працюватиме Максим Козиряцький зі своїми асистентами.

Зазначимо, що суддівство завжди було однією з проблем українського футболу. Реформувати систему взявся новообраний президент УАФ Андрій Шевченко. У своїй програмі він запропонував впровадження процедури жеребкування для призначення арбітрів. Втілювати реформу суддівського корпусу буде Катерина Монзуль.

Коли відбудуться півфінали Кубка України