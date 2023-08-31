В сезоне-2023/2024 будет определен первый победитель Кубка Украины за 3 года. Ведь в кампании-2021/2022 турнир был не проведён до конца из-за начала полномасштабного вторжения, а следующий было решено пропустить из-за сложной ситуации в стране.

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Участники 1/8 финала Кубка Украины

В жеребьевке примут участие 16 клубов – два представителя Первой лиги и 14 команд УПЛ. Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо, Ворскла, Александрия, Кривбасс и Минай проведут свои дебютные матчи в Кубке Украины нового сезона.

Черноморец, Рух, Металлист 1925, Верес, Полесье, Оболонь, ФСК Мариуполь и Виктория уже сыграли хотя бы 1 поединок в предыдущих кругах розыгрыша турнира.

Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины-2023/2024

Отметим, что в 2023 году состоятся поединки 1/8 финала (базовый день – 27 сентября) и четвертьфинальные матчи (базовый день – 1 ноября).

Полуфинальные поединки запланированы на 3 апреля 2024, а финал состоится 15 мая 2024 года.

Справка. Действующим обладателем Кубка Украины является киевское Динамо, одолевшее луганскую Зорю в финале благодаря голу Виктора Цыганкова в дополнительное время. Киевляне вместе с Шахтером являются рекордсменами по победам в турнире. Оба клуба по 13 раз триумфовали в Кубке Украины. Кроме них также трофей завоевывали: Черноморец (2), Таврия и Ворскла.