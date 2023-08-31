У сезоні-2023/2024 буде визначено першого переможця Кубка України за 3 роки. Адже в кампанії-2021/2022 турнір був не проведений до кінця через початок повномасштабного вторгнення, а наступний було вирішено пропустити через складну ситуацію у країні.

До теми Перша втрата серед клубів УПЛ: результати матчів 1/16 фіналу Кубка України

Учасники 1/8 фіналу Кубка України

У жеребкуванні візьмуть участь 16 клубів – два представники Першої ліги та 14 команд УПЛ. Шахтар, Дніпро-1, Зоря, Динамо, Ворскла, Олександрія, Кривбас та Минай проведуть свої дебютні матчі у Кубку України нового сезону.

Чорноморець, Рух, Металіст 1925, Верес, Полісся, Оболонь, ФСК Маріуполь та Вікторія вже зіграли бодай 1 поєдинок у попередніх колах розіграшу турніру.

Дивіться відеотрансляцію жеребкування 1/8 фіналу Кубка України-2023/2024

Зазначимо, що у 2023 році відбудуться поєдинки 1/8 фіналу (базовий день – 27 вересня) та чвертьфінальні матчі (базовий день – 1 листопада).

Півфінальні поєдинки заплановані на 3 квітня 2024 року, а фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Довідка. Чинним володарем Кубка України є київське Динамо, яке здолало луганську Зорю у фіналі завдяки голу Віктора Циганкова у додатковий час. Кияни разом із Шахтарем є рекордсменами за перемогами у турнірі. Обидва клуби по 13 разів тріумфували в Кубку України. Окрім них також трофей здобували: Чорноморець (2), Таврія та Ворскла.