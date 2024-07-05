Сборная Украины по волейболу пробилась в полуфинал Кубка претендентов

Мужская сборная Украины по волейболу провела стартовый матч на Кубке претендентов-2024. Она квалифицировалась на этот турнир, благодаря победе в Золотой Евролиге.

Украина – Чили 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

Соперником "сине-желтых" была национальная команда Чили. Подопечные Рауля Лосано одержали волевую победу и пробились в полуфинал, пишет 24 Канал.

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Со своим соперником из Южной Америки Украина уже встречалась на прошлогоднем Кубке претендентов. Тогда украинские волейболисты победили со счетом 3:0 в поединке за "бронзу".

Ход событий матча

Старт игры был полностью за чилийцами. Они имели преимущество в 10 очков (15:5), которое до завершения сета Украине удалось сократить, однако шансов на победу не было – 20:25.

Во второй партии сборная Чили также с первого розыгрыша и почти до самого конца вела в счете. "Сине-желтые" уступали 20:23, но смогли собраться в решающий момент. Они взяли четыре очка подряд, впервые выйдя вперед, после чего сразу реализовали сетбол – 25:23.

Третий сет был уже полностью под контролем Украины. Команда Лосано не позволила сопернику ни разу даже сравнять счет и одержала комфортную победу – 25:19.

В четвертой партии происходила настоящая заруба. "Сине-желтые" подошли к концовке сета с минимальным преимуществом 18:17, но в решающий момент не оставили сопернику шансов и закрыли игру – 25:19.

. В китайском Линьи сборная Украины борется не только за победу в турнире, но и за дебютную путевку в ведущую Лигу наций. Ее получит лишь будущий победитель Кубка претендентов.

Отметим, что в полуфинале "сине-желтые" сыграют против сборной Бельгии. Матч состоится 6 июля. Команды уже встречались в этом сезоне на групповом этапе Золотой Евролиги, тогда победу праздновали бельгийцы (3:2).