Україна – Чилі 3:1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:19)

Суперником "синьо-жовтих" була національна команда Чилі. Підопічні Рауля Лосано здобули вольову перемогу та пробилися у півфінал, пише 24 Канал.

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Зі своїм суперником з Південної Америки Україна вже зустрічалася на тогорічному Кубку претендентів. Тоді українські волейболісти перемогли з рахунком 3:0 у поєдинку за "бронзу".

Перебіг подій матчу

Старт гри був повністю за чилійцями. Вони мали перевагу в 10 очок (15:5), яку до завершення сету Україні вдалося скоротити, проте шансів на перемогу не було – 20:25.

У другій партії збірна Чилі також з першого розіграшу та майже до самого кінця вела у рахунку. "Синьо-жовті" поступалися 20:23, але змогли зібратися у вирішальний момент. Вони взяли чотири очки поспіль, вперше вийшовши вперед, після чого одразу реалізували сетбол – 25:23.

Третій сет був уже повністю під контролем України. Команда Лосано не дозволила супернику жодного разу навіть зрівняти рахунок та здобула комфортну перемогу – 25:19.

У четвертій партії відбувалася справжня заруба. "Синьо-жовті" підійшли до кінцівки сету з мінімальною перевагою 18:17, але у вирішальний момент не залишили супернику шансів та закрили гру – 25:19.

Важливо. У китайському Ліньї збірна України бореться не тільки за перемогу в турнірі, а й змагається за дебютну путівку до провідної Ліги націй. Її отримає лише майбутній переможець Кубка претендентів.

Зазначимо, що у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти збірної Бельгії. Матч відбудеться 6 липня. Команди вже зустрічалися в цьому сезоні на груповому етапі Золотої Євроліги, тоді перемогу святкували бельгійці (3:2).