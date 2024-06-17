Хорватия – Украина 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)
Финал четырех проходил в городе Осиек, поэтому "клетчатые" были хозяевами площадки. Однако в матче за "золото" им не удалось использовать это преимущество, пишет 24 Канал.
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Это был дебютный турнир для Рауля Лосано на посту главного тренера сборной Украины. В Финал четырех "сине-желтые" попали с третьего места в турнирной таблице с четырьмя победами в активе в шести матчах, а в полуфинале переиграли Чехию (3:0).
Хорватия при этом до встречи с Украиной в Евролиге-2024 не проиграла ни одного поединка. В регулярном чемпионате "клетчатые" заняли первое место с шестью победами, а в полуфинале переиграли эстонцев (3:2).
Ход событий в финале
Поэтому в финале сборная Хорватии считалась фаворитом и со старта матча начала доказывать этот статус. В середине первого сета хозяева обеспечили себе гандикап в шесть очков и в течение долгого времени не подпускали соперника на опасное расстояние. В конце "сине-желтые" смогли вплотную приблизиться, но камбэка не произошло – 23:25.
Вторая партия прошла с преимуществом сборной Украины. Подопечные Рауля Лосано вышли вперед с первого розыгрыша и ни разу не позволили хозяевам даже сравнять счет, одержав комфортную победу – 25:19.
Самым эпичным выдался третий сет, который во многом стал решающим. Хорватия имела большое преимущество в семь очков, но после счета 8:15 украинские волейболисты выдали невероятную серию и превратили его в 22:18. В конце партии завязалась борьба, но с шестого сетбола победу все же оформили "сине-желтые" – 28:26.
В четвертой партии сборная Украины доминировала со старта и уже после счета 2:2 не позволяла "клетчатым" его сравнять, повторив сценарий и результат второго сета – 25:19.
Смотрите видеообзор матча Хорватия – Украина
Отметим, что дальше нашу мужскую сборную ждет Кубок Претендентов-2024. Поединки этого турнира состоятся 4-7 июля в китайском Линьи. В четвертьфинале "сине-желтые" сыграют против сборной Чили, а победитель соревнований пробьется в волейбольную Лигу наций.