В Баку начался чемпионат мира по шахматам. На Открытый турнир зарегистрировалось 206 шахматистов со всего мира, в том числе семь представителей Украины, пишет 24 канал.

По теме Берите пример с Ольги Харлан: украинским шахматистам рассказали, как обращаться с россиянами

Открытый чемпионат мира

Владимир Баклан, Виталий Бернадский и Юрий Кузубов начали свой путь с 1/128 финала. К сожалению, пройти в следующую стадию смог только последний.

Бернадский после ничьей белыми фигурами, уступил черным австралийцу из Узбекистана Темуру Куйбокарову. В свою очередь Баклан по аналогичному сценарию проиграл гроссмейстеру из Сингапура Тину Цзиньяо.

А вот Кузубов уверенно обыграл марокканца Мохамеда Тиссира, выиграв обе партии. В 1/64 финала Юрий встречается с Сунилдутом Нараянаном из Индии. Также со второго круга свой путь начали еще четверо наших соотечественников:

Сунилдут Нараянан (Индия) – Юрий Кузубов (Украина)

Даниэле Вакатуро (Италия) – Андрей Волокитин (Украина)

Дмитрий Колларс (Германия) – Руслан Пономарев (Украина)

Василий Иванчук (Украина) – Кристобаль Энрикес (Чили)

Эдуардо Итуррисага (Венесуэла) – Антон Коробов (Украина)

Первые игры в парах уже прошли. Кузубов, Волокитин и Пономарев свели ее к ничьей белыми фигурами, а Иванчук – к аналогичному результату черными. Коробов начал сразу с победы белыми.

Читайте также Духовные скрепы в действии: в Санкт-Петербурге президент шахматного клуба чуть не убил учителя доской

Женский чемпионат мира

Также в столице Азербайджана проходит и женская ЧМ по шахматам, куда не допускают мужчин. Турнир на 103 шахматистки начался с 1/64 финала, где старт взяли Наталья Букса и Анастасия Рахмангулова.

В 1/32 финала смогла пройти только последняя, которая в четырех партиях дважды одолела болгарку Викторию Радеву. А вот Букса только белыми вырвала ничью у монголки Торменхийн Монхзул. К Рахмангуловой в следующем раунде подключились еще четверо украинок.

При этом Анастасия противостоит другой нашей спортсменке Марии Музычук, которая в первой партии завоевала ничью черными. Ее сестра Анна уже одолела белыми литовку Даулит Дейманте.

Стоит знать Украинская чемпионка мира снялась в промо ЧМ ФИДЕ, которую возглавляет прокремлевский политик Дворкович

В свою очередь Анна Ушенина начала с ничьей черными против Саломе Мелии из Грузии, а Юлия Осьмак – аналогичного результата против гречанки Ставрулы Цолакиду. Турнир в Баку продлится до 24 августа.

Трое лучших шахматистов Открытого турнира получат путевки на Кубок соискателей. В этом соревновании будет разыграно право сыграть против действующего чемпиона мира, которым является китаец Динь Лижень.