В Баку розпочався чемпіонат світу з шахів. На Відкритий турнір зареєструвалось 206 шахістів з усього світу, в тому числі семеро представників України, пише 24 канал.

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Відкритий чемпіонат світу

Володимир Баклан, Віталій Бернадський та Юрій Кузубов почали свій шлях з 1/128 фіналу. На жаль, пройти у наступну стадію зміг лише останній.

Бернадський після нічиєї білими фігурами, поступився чорними австралійцю з Узбекистану Темуру Куйбокарову. У свою чергу Баклан за аналогічним сценарієм програв гросмейстеру із Сингапура Тіну Цзіньяо.

А ось Кузубов впевнено переграв марокканця Мохамеда Тіссіра, вигравши обидві партії. В 1/64 фіналу Юрій зустрічається із Сунілдутом Нараянаном з Індії. Також з другого кола свій шлях почали ще четверо наших співвітчизників:

Сунілдут Нараянан (Індія) – Юрій Кузубов (Україна)

Даніеле Вакатуро (Італія) – Андрій Волокітін (Україна)

Дмітрій Колларс (Німеччина) – Руслан Пономарьов (Україна)

Василь Іванчук (Україна) – Крістобаль Енрікес (Чилі)

Едуардо Ітуррісага (Венесуела) – Антон Коробов (Україна)

Перші ігри в парах вже пройшли. Кузубов, Волокітін та Пономарьов звели її до нічиєї білими фігурами, а Іванчук – до аналогічного результату чорними. Натомість Коробов почав одразу з перемоги білими.

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Жіночий чемпіонат світу

Також у столиці Азербайджану проходить і жіночий ЧС з шахів, куди не допускають чоловіків. Турнір на 103 шахістки почався з 1/64 фіналу, де старт взяли Наталя Букса та Анастасія Рахмангулова.

До 1/32 фіналу змогла пройти лише остання, яка у чотирьох партіях двічі здолала болгарку Вікторію Радєву. А ось Букса лише білими вирвала нічию у монголки Торменхійн Монхзул. До Рахмангулової у наступному раунді підключились ще четверо українок.

При цьому Анастасія протистоїть іншій нашій спортсменці Марії Музичук, яка у першій партії здобула нічию чорними. Її сестра Анна вже здолала білими литовку Дауліте Дейманте.

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У свою чергу Анна Ушеніна почала з нічиєї чорними проти Саломе Мелії з Грузії, а Юлія Осьмак – аналогічного результату проти гречанки Ставрули Цолакіду. Турнір у Баку продовжиться до 24 серпня.

Троє найкращих шахістів Відкритого турніру отримають путівки на Кубок претендентів. В цьому змаганні буде розігране право зіграти проти чинного чемпіона світу, котрим є китаєць Дінь Ліжень.