Кубок мира по биатлону и зимняя Олимпиада-2022: где смотреть в Украине
Источник:UA:ПЕРШИЙ
Телеканал "UA: Первый" подтвердил, что остается официальным транслятором биатлона в Украине и покажет сезон 2021/22. Также телеканал покажет зимнюю Олимпиаду.
На сайте транслятора указано, что канал в полном объеме покажет этапы Кубка мира, чемпионат Европы и юношеский чемпионат мира.
К слову Календарь Кубка мира по биатлону 2021/2022: расписание гонок
Что известно про зимний сезон 2022
Традиционно, биатлонный сезон стартует соревнованиями на этапе Кубка мира. Первый этап начнется 26 ноября во шведском Остерсунде. В этом году Кубок мира будет состоять из десяти этапов и завершится этапом в норвежском Холменколлене 14-20 марта.
В этом сезоне не будет чемпионата мира по биатлону в связи с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине-2022, которые пройдут с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Календарь биатлонного сезона 2021/2022
- Остерсунд (Швеция) 26 – 28 ноября 2021
- Остерсунд (Швеция): 29 ноября – 5 декабря 2021
- Хохфильцен (Австрия): 6 – 12 декабря 2021
- Анси (Франция): 13 – 19 декабря 2021
- Оберхоф (Германия): 3 – 9 января 2022
- Рупольдинг (Германия): 10 – 16 января 2022
- Антхольц (Италия): 17 – 23 января 2022
- Олимпийские игры. Пекин (Китай): 4 – 20 февраля 2022
- Контиолахти (Финляндия): 28 февраля – 6 марта 2022
- Отепя (Эстония): 7 – 13 марта
- Хомленколлен (Норвегия): 14 – 20 марта 2022